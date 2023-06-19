Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

Предприятия городского хозяйства Москвы на протяжении многих лет ведут работу по импортозамещению материалов. Нынешние условия стали не только вызовом для компаний, но и стимулом для собственных разработок, заявил Сергей Собянин.

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"Например, в 2023 году АО "Мослифт" начало выпускать комплектующие для лифтов собственного производства. В частности, разработали современные рекуператоры – при нештатной ситуации они позволяют лифтам доехать до ближайшего этажа и открыть двери, а также вводное устройство для подъемников", – написал он в своем телеграм-канале.

Также мэр привел в пример АО "Мосводоканал", которое запустило производство сорбента для сменных фильтров газоочистных установок на базе очистных сооружений, находящихся в Люберцах. До этого российская водная компания использовала иностранную продукцию, но в этом году сможет полностью заменить ее.

В ПАО "Россети Московский регион" было размещено оборудование, произведенное в РФ, отечественное программное обеспечение в том числе используется на энергетических объектах, рассказал Собянин.

"Это гарантирует технологическую безопасность и независимость электроэнергетики столицы", – подчеркнул градоначальник.

В АО "Мосгаз" доля импорта значительно снизилась, отметил Собянин. По его словам, за пять лет она снизилась в 4,5 раза, в данный момент 91% всего оборудования и материала в компании были произведены в России.

Ранее мэр столицы сообщал, что предприятия, осуществляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок, за первые два месяца года увеличили оборот почти на треть, заработав 65,4 миллиарда рублей.