В ФТС назвали страны, которые заменили Европу в торговле с Россией

После того как страны Евросоюза отказались от торговли с Россией, на их место пришли Китай, Индия, Турция и Азербайджан, рассказал в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, этим государствам удалось полностью заместить ЕС во внешней торговле с Россией.

«Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. <...> Также активно растут торговые обороты с Индией, Турцией, Азербайджаном. Эти страны уже заместили нам торговлю с Европой: южные и восточные направления развиваются очень активно», — сказал Давыдов.

Отдельно он отметил, что товарооборот с Китаем уже в 2023 году может преодолеть планку в $200 млрд.