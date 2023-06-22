Кабмин выделил 5,5 млрд рублей на импортозамещение иностранного кино

Правительство РФ выделило 5,5 миллиарда рублей на замещение на российском рынке иностранных фильмов отечественными. Об этом на заседании коллегии Минкультуры сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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"В 2022 году <...> основной нашей задачей стало замещение выбывшего контента [зарубежных студий]... <...> Правительством были выделены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 5,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной киноиндустрии", – цитирует ее РИА Новости.

Зампред кабмина также выразила надежду на то, что отечественная киноотрасль сможет достойно проявить себя вне зависимости от того, будут на российском рынке иностранные фильмы или нет.