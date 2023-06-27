Ростех импортозаместил шведско-швейцарские турбины для дизелей

"На этой выставке [МВМС] мы представляем цельный модельный ряд турбокомпрессоров для дизельных российских двигателей мощностью от 1 000 до 4 000 л.с. Они полностью заместят турбокомпрессоры компании шведско-швейцарского холдинга ABB. <...> Сегодня мы имеем заказ на ТКР-201 на два года вперед - эта модель уже прошла все испытания и готова к серийным поставкам. В августе мы проведем испытания турбокомпрессора следующей, более мощной модели, к концу года рассчитываем запустить серийное производство. Таким образом, на следующий год у российских предприятий, производящих дизельные двигатели, будет отсутствовать потребность в использовании иностранных турбокомпрессорам", - рассказал он.