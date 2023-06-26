Мишустин заявил о наличии возможностей для наращивания производства самолетов

Россия обладает всеми возможностями для развития отечественного самолетостроения и преодоления зависимости от импортной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Важно существенно нарастить объемы производства отечественных самолетов, снизить зависимость от импортной продукции, и все возможности для этого у нас есть", - сказал глава кабмина, подводя итоги состоявшейся 22 июня поездки в Казань, где было проведено отдельное совещание по развитию авиапромышленности.

Эта отрасль, как отметил премьер, в условиях внешнего давления нуждается в особой поддержке. Так, напомнил Мишустин, в прошлом году была разработана и утверждена комплексная программа развития стратегически значимого сектора. В ее рамках в 2025 году Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова должен расширить выпуск Ту-214 до 10 лайнеров ежегодно, отметил премьер.

"Эти магистральные узкофюзеляжные самолеты полностью оснащены отечественными комплектующими", - подчеркнул он.