«Аэрофлот» удостоен премии GIA в номинации «Импортозамещение года»

"Аэрофлот" стал победителем в номинации"Импортозамещение года" первой федеральной премии "GenerationS Innovation Award (GIA) - 2023", которая отметила наиболее яркие и успешные кейсы и практики, партнерства и команды за период с июля 2021 по июль 2022 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В конкурсном отборе было заявлено 76 крупнейших российских компаний, из них 11 - в номинации "Импортозамещение года". Лидирующую позицию среди отечественных корпораций "Аэрофлоту" обеспечил проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет". Победа "Аэрофлота" подтверждает стабильные позиции авиаперевозчика как отраслевого лидера в сфере цифровых технологий и инновационного развития", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, основные задачи проекта "Аэрофлота" заключаются в обеспечении авиационной мобильности населения, достижении суверенитета в авиатранспортной сфере, сохранении парка воздушных судов, организации процесса техобслуживания и ремонта самолетов в РФ, а также в импортозамещении критичного программного обеспечения.

В пресс-службе пояснили, что премия организована платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, а также АНО "Цифровая экономика". Целью GIA является награждение лучших практик по работе с инновациями у компаний из ключевых отраслей экономики и определение тенденций развития инновационной деятельности в стране.