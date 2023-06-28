Минск и Москва согласовали 17 импортозамещающих проектов

Минск и Москва согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов на более чем 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик, передает «БелТА».

Он напомнил, что страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску государственного финансового кредита РФ на общую сумму до 105 миллиардов рублей в ноябре 2022 года. В его рамках, по словам Харитончика, Минпромы государств провели «значительную работу», сформировав перечни проектов по видам продукции.