В России импортозаместили производство лифтов на 75-90%

«В целом степень локализации лифтового оборудования сейчас составляет от 75 до 90 процентов, — заявил Майоров на круглом столе Совета Федерации «Актуальные вопросы модернизации и замены лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах». — Однако есть компоненты, которые мы до сих пор закупаем за рубежом. Это, например, частотные регуляторы (цифровые устройства, при помощи которых регулируется скорость движения лифта, бесшумность, плавность остановки. — Прим. ред.). Они уже стали стандартом отрасли и используются в 100 процентах лифтов».