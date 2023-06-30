В России импортозаместили производство лифтов на 75—90 процентов
Уровень импортозависимости российских лифтов от импортных запчастей составляет от 10 до 25 процентов. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил генеральный директор компании по производству лифтов Игорь Майоров.
«В целом степень локализации лифтового оборудования сейчас составляет от 75 до 90 процентов, — заявил Майоров на круглом столе Совета Федерации «Актуальные вопросы модернизации и замены лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах». — Однако есть компоненты, которые мы до сих пор закупаем за рубежом. Это, например, частотные регуляторы (цифровые устройства, при помощи которых регулируется скорость движения лифта, бесшумность, плавность остановки. — Прим. ред.). Они уже стали стандартом отрасли и используются в 100 процентах лифтов».
Кроме регуляторов, по словам Майорова, из-за рубежа (преимущественно из дружественных стран) поставляются платы управления и элементы систем безопасности. При этом по крайней мере часть проблем уже находится на этапе решения. Так, Минпромторг России должен разработать отечественные частотные регуляторы в ближайшие несколько лет.