Минцифры создаст новую организацию для экспорта российского софта

АНО «Цифровая экономика» по поручению Минцифры разрабатывает стратегии экспорта российского общесистемного и индустриального софта в страны БРИКС и ЕАЭС, сообщает «Коммерсант». Для этого будет создана специальная организация «Центр технологического лидерства Техлид.рф». Проект разрабатывается в рамках «дорожных карт» «Новое общесистемное ПО» (НОПО) и «Новое индустриальное ПО» (НИПО).

Он будет собирать информацию о приоритетных рынках, оценивать перспективы развитрия продуктов, создаст перечень компаний, которые будут ориентироваться на экспорт. Также сотрудники организации должны будут создать партнёрскую сеть и обучать клиентов использованию российского ПО. Перспективными разработками авторы инициативы считают социальные сети и мессенджеры, операционные системы, игровые сервисы, СУБД, продукты на основе технологий интеллектуальной генерации и распознавания сегментированного контента (дипфейков), системы автоматизированного проектирования, платформы управления устройствами интернета вещей (IoT), системы управления бизнес-процессами (ВРМ) и другое.

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Однако в АНО отмечают, что финансирование пока не предусмотрено. Источник издания, близкий к Минцифры говорит, что средств не стоит ожидать, поскольку деньги выделяются только на особо значимые проекты.

«Остальные мероприятия «дорожных карт» НИПО и НОПО если и если и финансируются, то по остаточному принципу», — отметил он.

Глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук считает, что необходимость в создании такой организации давно есть. Он отметил, что подобные стратегии разрабатывались в США, Индии, Китае и других странах.

Однако представители отрасли к идее относятся без восторга. Собеседник издания сказал журналистам, что развитием экспорт софрта занимаются порядка десяти ведомств и организаций, включая Минцифры, Минпромторг, РФРИТ и так далее. Но проблема здесь заключается в отсутствии централизованного управления процессами в этих структурах. Из-за этого действующие меры поддержки неэффективны.

Единственной полезной инициативой в рамках стратегий он считает создание международной сети партнёров, поскольку «есть много барьеров, которые нужно решать на высоком уровне».

По словам GR-директора «СерчИнформа» Ольгой Минаевой, проблема заключается в качестве мер поддержки, а не в количестве. И было бы эффективнее запустить в полную силу действующие меры, а не создавать новую организацию. Она считает, что IT-компании давно ждут других решений: компенсации участия в выставочных мероприятиях по аналогии с производителями товаров, расширения программы компенсации расходов РФРИТ на международные рынки и запуск работы цифровых атташе в том числе для присутствия органов власти РФ для ряда случаев.