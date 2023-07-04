Ювелирный ретейлер Sokolov открыл свой первый магазин в Китае - в центре Шанхая, еще два торговых объекта в городе планируется запустить в первой половине июля, сообщили ТАСС в компании.

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"Розничный ювелирный магазин под брендом "Sokolov Moscow" открылся в Grand Getaway - крупном торгово-развлекательном центре в центре Шанхая. Это первый из трех магазинов, которые Sokolov планирует открыть в рамках пилотного проекта по выходу на рынок ювелирной розницы Китая", - рассказали в ретейлере.

Еще два магазина в других торговых центрах Шанхая - Global Harbor и Cloud 9 - начнут работу в первой половине июля.

Площадь магазинов - от 70 до 150 квадратных метров, они оформлены в специально разработанной для китайского рынка дизайн-концепции. Ассортимент насчитывает более 1,3 тыс. моделей. В Sokolov отметили, что стали первой российской ювелирной компанией, вышедшей на рынок традиционной офлайн-розницы Китая.

По словам управляющего партнера Sokolov Артема Соколова, три магазина открываются в рамках пилотного проекта, цель которого - тестирование бизнес-модели.

"Инвестиции в пилот составят до $10 млн в ближайшие два года. Мы ожидаем увидеть средний чек в золоте в районе 500-600 долларов, чуть ниже лидера локального рынка - Chow Tai Fook", - сказал Соколов, слова которого привели в компании.