В России откроют аналог Zara Home и H&M Home

"До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис". В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ", - сказала она.