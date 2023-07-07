В России хотят наладить производство смартфонов с металлическим корпусом

Разработчик электроники Yadro хочет представить на рынке смартфоны под собственным брендом Kvadra. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

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Производство смартфонов может начаться в конце 2024 года на фабрике в Дубне. «Ъ» пишет, что Yadro не пойдет по пути крупноузловой сборки – вендор планирует делать устройства с использованием в том числе российских печатных плат. Характеристики разрабатываемых смартфонов не раскрываются – известно только то, что Yadro в будущем рассчитывает на использование в них фирменных процессоров на архитектуре RISC-V.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что у Yadro есть технические возможности для реализации вышеописанного плана. Однако, как они отметили, использовать при производстве смартфонов российские компоненты будет крайне сложно. Как минимум по той причине, что в России еще не налажен выпуск ни процессоров, ни экранов, ни шлейфов, ни камер, ни даже аккумуляторов.

«Возможно наладить производство собственных корпусов, пусть и не из широко используемого сейчас в индустрии поликарбоната, а из металла», – отметил собеседник «Ъ».

Также эксперты указали на то, что конечная стоимость российских смартфонов при любом сценарии их производства будет превосходить цены китайских аналогов.