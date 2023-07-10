Топ-5 событий в промышленности за 3-9 июля 2023 года

Telegram-канал «ё-Пром» составил топ-5 событий в российской промышленности на 27-й неделе (3-9 июля) 2023 года. В их числе - рост утилизационного сбора и разработка петербургскими учеными первого ПО для 3D-принтера, работающего с металлами.

Производство блоков ABS/ESP в Костроме

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В Костроме на научно-производственном предприятии «Итэлма» с 7 июля начали производить блоки ABS/ESP для легковых машин (ABS предотвращает блокировку колес во время торможения, ESP помогает водителю сохранить управляемость авто при маневрах).

Гендиректор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев рассказал, что идея такого проекта появилась еще во время пандемийного дефицита компонентов - на рынке РФ не было предложений, позволяющих конкурировать с международными поставщиками. В 2022 году ситуация обострилась и на предприятии решили, что проект необходим.

Воробьев подчеркнул, что Минпромторг оказал активную поддержку в консолидации спроса и помог связать поставщиков и автопроизводителей. Однако бюджетные средства для реализации проекта не привлекали.

Повышение утильсбора

7 июля вышло постановление правительства, согласно которому с 1 августа вырастет утилизационный сбор на легковые авто, грузовики и автобусы. Это коснется компаний и физлиц, ввозящих транспорт в Россию для перепродажи. Утильсбор вырастет в 1,7-3,7 раза в зависимости от вида техники и объема двигателя.

Вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров подчеркивал, что эта мера обеспечит конкурентное преимущество российских и локализованных в РФ иностранных автопроизводителей. Цены их авто на российском рынке станут привлекательнее, чем стоимость ввезенных из-за рубежа машин.

Официальный представитель Sollers Алина Комарова заявила, что рост утильсбора должен способствовать быстрому восстановлению объемов внутреннего производства машин и обеспечению технологического суверенитета в автопроме.

Запуск нового завода под Калугой

7 июля компания «Никатор» запустила в Калужской области завод по производству добавок для полимеров. На предприятии площадью 1500 «квадратов» начала работать высокоскоростная производственная линия по выпуску меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков, мощностью до 60 тысяч тонн в год. В производстве используется почти полностью отечественное сырье - уровень локализации составляет 95 процентов.

В «Никатор» отметили, что до сих пор российский рынок меловых наполнителей для пластиков на 70 процентов состоял из зарубежной продукции, суперконцентратов красителей - примерно на 50 процентов.

Производство карбоновых рам для велосипедов в Калининграде

4 июля в правительстве Калининградской области сообщили, что местный велопроизводитель «Балтийская звезда» начал массовый выпуск моделей с карбоновыми рамами.

Карбоновые рамы гораздо легче рам из других материалов, они позволяют снизить общий вес велосипеда, повысив его маневренность и управляемость. Карбоновые рамы обладают высокой жесткостью, не гнутся под нагрузкой, обладают естественной способностью поглощать вибрации и амортизировать удары от неровностей дороги.

«Сейчас такое время, когда необходимо вкладывать средства в производство готовых изделий. Есть большая потребность в насыщении нашего рынка качественной недорогой российской продукцией», - заявил управляющий партнер «Балтийской звезды» Андрей Абрамян.

Петербургское ПО для 3D-печати из металла

Ученые Санкт-Петербургского политеха разработали программное обеспечение для 3D-принтера, работающего с металлами.

Заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ Олег Панченко рассказал ТАСС, что это первая российская разработка такого рода, более того - есть всего одна коммерчески доступная иностранная разработка, «и это даже не совсем программное обеспечение».

Новое ПО может применяться в авиационной промышленности, судостроении и металлургической промышленности для печати изделий из разных материалов - алюминиевых сплавов, титана и других.