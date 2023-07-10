Российский аналог электропоезда «Ласточка» представили на выставке «Иннопром»

Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104 в рамках XIII международной промышленной выставке "Иннопром-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий. Модель станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов.

Российский электропоезд выйдет в регулярные рейсы по маршрутам до конца 2023 года, отметили в группе "Синара".

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К созданию нового российского электропоезда с отечественным тяговым оборудованием завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") приступил в 2022 году.

В апреле 2023 года группа "Синара" сообщала, что завод "Уральские локомотивы" поставит холдингу "Российские железные дороги" 22 новых скоростных электропоезда ЭС104, которые станут российским аналогом "Ласточек".

Модель ЭС104 предназначена для железнодорожных магистралей, электрифицированных постоянным током. ЭС104 оснащен российским тяговым оборудованием, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км/ч и эффективное торможение. На новом поезде установлены камеры заднего вида и контроля входных групп для повышения уровня безопасности, а также элементы системы автоведения.

Интерьер российского электропоезда

Интерьер салона выполнен в серых тонах с акцентами на оранжевых поручнях с антискользящим покрытием. В базовой модели ЭС104 в пятивагонной комплектации предусмотрено 416 посадочных мест. Сидения оснащены USB-разъемами. В вагонах работает система микроклимата и обеззараживания воздуха, установлены подъемники для маломобильных граждан.

Новый поезд получит более узкую форму кузова и светодиодные фары, окраска поезда выполнена в более сдержанных серо-черных тонах, при этом нижняя часть кузова имеет красный "воротничок". Российский электропоезд сможет развивать скорость 160 км/ч. Ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что в августе 2023 года холдинг планирует представить российский аналог скоростного электропоезда "Ласточка".

В настоящее время инженеры компании разрабатывают несколько модификаций электропоезда: двухсистемный поезд; электропоезд для больших агломераций; электропоезд с возможностью автономного хода до 125 км на отдельных неэлектрифицированных участках железных дорог.