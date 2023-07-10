Белоруссия и Россия анонсировали импортозамещающие проекты на миллиарды рублей

Белоруссия и Россия анонсировали 17 совместных импортозамещающих проектов более чем на 80 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, его слова приводит ТАСС.

Головченко отметил, что в сжатые сроки страны наработали 17 инвестиционных проектов в машиностроении и микроэлектронике.

«И этот список остается открытым, работа продолжается», — подчеркнул чиновник.

Белорусский премьер подчеркнул, что «до санкций, во время санкций, после санкций мы будем выполнять наши совместные научно-технические проекты». На сегодняшний день насчитывается около шестидесяти, заключил он.