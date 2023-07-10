«Иннопром-2023»: что известно о международной выставке в Екатеринбурге

10 июля в Екатеринбурге открылась 13-я международная промышленная выставка «Иннопром 2023». Основными треками мероприятия стали современная промышленность, в том числе металлообработка и машиностроение, IT-технологии, медицина и робототехника.

Участниками выставки в зоне «Иннопрома» стали 700 компаний, которые прибыли в составе различных международных делегаций. Кроме того, на второй день состоится VII Российско-Китайское ЭКСПО, в котором участвуют еще 400 организаций. Официально в Екатеринбург приехали представители более чем 35 стран и 25 регионов России.

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Рассказываем, что известно о выставке, которая продлится в Екатеринбурге до 13 июля.

Главная тема выставки и ее программа

Заглавной темой международной промышленной выставки стало «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страной-партнером по ней выступила Белоруссия, которую представляет 125 предприятий и политиков высокого уровня. Так, в главной стратегической сессии примут участие председатель российского правительства Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и их казахстанский коллега Алихан Смаилов.

Гостями станут около полусотни стран, в том числе представители промышленных предприятий из государств ближнего и дальнего зарубежья: Китая, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ и других. КНР активно представлена на «Иннопроме» — от нее на мероприятие приехали более 300 организаций.

Как заверяют организаторы, самым насыщенным днем станет вторник, 11 июля. В этот день эксперты проведут сессии, посвященные не только России и Белоруссии, но и Китаю в рамках Российско-китайского ЭКСПО. Его участники должны обсудить развитие восьми ключевых направлений по развитию экономик двух стран.

Последние два дня также будут интересны для студентов и тех компаний, которые хотят привлекать к себе высококвалифицированные кадры. На площадке «Иннопрома» пройдут дискуссии о партнерстве высших учебных заведений и компаний. Кроме того, запланированы выступления по теме развития искусственного интеллекта в промышленной сфере и новых путях для бизнеса в условиях санкционного давления.

В Российском экспортном центре отметили, что за четыре дня работы выставки участники делегации Made in Russia проведут более 200 деловых встреч с партнерами и представителями госструктур. В планах — обсудить перспективы кооперации, бесперебойность поставок и устойчивость процессов производства в различных отраслях.

Полная программа выставки доступна по ссылке.

Новая продукция

Выставка предполагает собой не только диалоги о будущем российского и международного производства, но и презентацию новинок. Новые разработки готовы представить как российские, так и зарубежные компании.

В частности, как сообщает ТАСС, на «Иннопроме» представят новейшую разработку переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат, арктический автобус и другие инновационные машины и устройства.

Посетили «Иннопром» и российские автопроизводители, в частности, АвтоВАЗ. Глава компании Максим Соколов успел рассказать журналистам, что в ближайшее время на заводе планируют заменить эмблему китайского производителя на руле автомобиля Lada X-Cross 5. Он объяснил, что эмблема находится на подушке безопасности, и ее изменение требует длительного процесса сертификации, пишет ТАСС.

В кулуарах Соколов также отметил, что ослабление рубля в ближайшее время повлияет на изменение стоимости автомобилей Lada. При этом завод собирается делать все необходимое, чтобы минимизировать рост цен.

Также широкой общественности впервые презентовали полностью российский электропоезд — «Ласточка». Группа «Синара – транспортные машины» (СТМ) заявила РИА Новости, что привезла готовый опытный состав, который разрабатывался заводом «Уральские локомотивы» еще до ухода западных компаний из России.