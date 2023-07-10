В России предложили проводить расчеты с внешним миром через госструктуру

В нынешних условиях у российских компаний возникают сложности при расчетах с зарубежными партнерами, решить их могла бы единая государственная структура. Об этом на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РБК.

По его словам, без формирования соответствующей государственной политики, в которой будут задействованы многие российские министерства и ведомства, ситуацию не наладить. То есть платежи проходить будут, но слишком долго для современного мира.

Соколов уточнил, что имеет в виду некий государственный расчетный центр, способный поддерживать оплату в различных валютах. Чтобы схема заработала и стала эффективной, необходима консолидация всех отраслей и предприятий промышленности, чтобы все расчеты с внешним миром шли через одно место. Глава «АвтоВАЗа» сослался на «не совсем позитивный опыт взаиморасчетов с Боливией, с боливийским боливиано», который компания не хотела бы повторять.

Возможный формат такого расчетного центра Соколов не описал. Одна из подобных схем была реализована во времена Советского Союза, где все внешнеэкономические расчеты проводились через Внешторгбанк. Тогда для них использовалась система инвалютных рублей, курс которых значительно отличался от установленного официально.

Россия в последние годы продвигает отказ от доллара и евро в международной торговле и переход на нацвалюты. В этом процессе страна сталкивается с рядом проблем, которые, в том числе, связаны с ограничениями со стороны партнеров. Например, продажа нефти Индии за местные рупии привела к тому, что на счетах индийских банков скопились средства, конвертировать и вывести которые российские поставщики не могут из-за особенностей законодательства.