Омский завод начал выпуск синтетических моторных масел для двигателей последнего поколения

В моторных маслах омского производства начали применять высокотехнологичные соединения магния и органического молибдена. Благодаря усовершенствованному пакету присадок смазочные материалы можно использовать в двигателях самых современных зарубежных автомобилей.

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Омский завод смазочных материалов запустил производство модернизированных премиальных масел для двигателей самых современных зарубежных автомобилей.

Новые формулы семи синтетических продуктов обладают усовершенствованными противоизносными свойствами, а также обеспечивают механизмам двигателя дополнительную защиту от повреждений за счет применения высокотехнологичных соединений магния и органического молибдена. Обновленные композиции разработаны в Научно-исследовательском центре компании "Газпромнефть-СМ" на основе специализированной адаптивной технологии нового поколения, способной автоматически усиливать эксплуатационные характеристики смазочных материалов в зависимости от стиля вождения и режима работы двигателя.

- Производительные и технологичные двигатели последнего поколения требуют более эффективной защиты, и именно для их обслуживания мы адаптирует рецептуры специализированной премиальной линейки масел. Сегодня отмечается возросший спрос на высококачественные смазочные материалы от владельцев самых современных зарубежных автомобилей, - подчеркивает гендиректор компании Анатолий Скоромец.