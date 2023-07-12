На "российской полке" в торговых сетях могут представить бытовую технику

Минпромторг РФ предлагает установить квоту для товаров на "российской полке" в размере до 50%, также предлагается давать рынку не менее 180 дней на адаптацию с момента установления квоты. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках международной выставки "Иннопром" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Законопроект о создании "российской полки" готов к внесению в Госдуму, подчеркнул он.

"Понятно, что подобное регулирование является новым, и, в случае принятия, оно начнет вводиться очень постепенно. Конкретные доли еще не определены, но предполагается нормативно закрепить, что квота не сможет быть более 50%. Также на адаптацию предполагается давать рынку не менее 180 дней после установления квоты, чтобы все успели перестроиться", - сказал он.

Пока для размещения рассматривается только непродовольственный сегмент, поскольку в продовольственном представлено достаточное количество отечественных товаров. Прежде всего, рассказал Евтухов, речь идет о бытовой химии, косметике, парфюмерии и средствах гигиены. Кроме того, к этим категориям может быть добавлена бытовая техника.

В начале мая "Известия" сообщили, что депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме и Минпромторг разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки с непродовольственными товарами российских производителей.