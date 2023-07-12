В России захотели заменить Pringles

Российская компания «Келогг Рус», которая до конца февраля 2022 года поставляла чипсы Pringles на внутренний рынок, захотела заменить зарубежный продукт своей продукцией. При этом руководство фирмы не собирается создавать полноценный аналог американского бренда, а будет выпускать новые чипсы по собственной рецептуре, сообщает Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Решение «Келогг Рус» начать производство новых чипсов обусловлено в том числе малой вероятностью возврата Pringles на российский рынок в среднесрочной перспективе. Кроме того, для продолжения производства по американской рецептуре в России нет необходимых мощностей.

В настоящее время «Келогг Рус» завершает сделку по продаже своего бизнеса группе компаний «Черноголовка». При этом стороны не обсуждали возможное включение чипсов в соглашение, этот пункт не рассматривался на подготовительной стадии. В то же время чипсы Pringles до сих пор можно найти на прилавках российских магазинов — их продолжают ввозить в страну по параллельному импорту.