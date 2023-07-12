Стало известно, какая компания займет гипермаркеты IKEA

Компания-производитель товаров для сна «Аскона» рассматривает освободившиеся после ухода IKEA из России площади под свои гипермаркеты, рассказал исполнительный директор «Аскона» В2С Россия и СНГ Владимир Корчагов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, ранее «Аскона» объявила об открытии первого гипермаркета мебели и товаров для дома Askona Home в московском торговом центре Columbus. Площадь торговой площадки составляет 5 тыс. кв. м.

Корчагов пояснил, что в настоящее время компания ведет активный поиск крупных площадок, размер которых составляет 7-8 тыс. кв. м.

По его словам, в торговых центрах нелегко найти подобные свободные площади. Вместе с тем, добавил он, после ухода из России IKEA и других крупных игроков, освободились авторитетные площадки.

Руководство компании ведет переговоры с руководством торговых центров, в том числе с «Мега», об аренде освободившихся гипермаркетов, заметил Корчагов.