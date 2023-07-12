Стало известно, какая компания займет гипермаркеты IKEA
Компания-производитель товаров для сна «Аскона» рассматривает освободившиеся после ухода IKEA из России площади под свои гипермаркеты, рассказал исполнительный директор «Аскона» В2С Россия и СНГ Владимир Корчагов. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, ранее «Аскона» объявила об открытии первого гипермаркета мебели и товаров для дома Askona Home в московском торговом центре Columbus. Площадь торговой площадки составляет 5 тыс. кв. м.
Корчагов пояснил, что в настоящее время компания ведет активный поиск крупных площадок, размер которых составляет 7-8 тыс. кв. м.
По его словам, в торговых центрах нелегко найти подобные свободные площади. Вместе с тем, добавил он, после ухода из России IKEA и других крупных игроков, освободились авторитетные площадки.
Руководство компании ведет переговоры с руководством торговых центров, в том числе с «Мега», об аренде освободившихся гипермаркетов, заметил Корчагов.
Уточняется, что «Аскона» планирует открыть в 2024 году пять новых торговых точек. В дальнейшем количество гипермаркетов планируется увеличить до 50 единиц.