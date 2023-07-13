Эксперты рассказали о возможности РФ сделать прорыв в промышленности

Промышленники считают, что стране срочно нужна полноценная стратегия технологического суверенитета в ключевых отраслях. Тогда подъем российской промышленности будет более чем реальным, но сейчас требуется продуманная поддержка от государства. Об этом пишут «Известия».

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия должна достичь полноценного технологического суверенитета во всех отраслях. Он подчеркнул, что страна должна производить собственную высокотехнологичную продукцию и быть конкурентоспособной. Мишустин обещал помощь государства отечественному бизнесу в освоении ниш, ранее занятых зарубежными конкурентами.

Он также отметил, что правительство создало новые механизмы поддержки отраслей и выдало льготные займы на разработку необходимых материалов и комплектующих. Депутат Госдумы Геннадий Семигин предложил установить особые налоговые льготы и обеспечить господдержку высокотехнологичным отраслям. Рейтинг Минпромторга показал эффективную реализацию промышленной политики в нескольких регионах России.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин прогнозирует рост промышленного производства до 3% в 2023 году и отмечает, что проблемы с нехваткой комплектующих постепенно решаются. По словам представителей производств, некоторое оборудование сейчас и комплектующие из западных стран заменены на китайские, что может привести к зависимости от КНР.

В целом, по словам директора по развитию GoodsForecast Сергея Котика, отечественная промышленность вызывает оптимизм, но сдержанный. Он отмечает, что основной рост происходит в области военно-промышленного комплекса и связанных с ним отраслях.