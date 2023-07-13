Собянин рассказал, как Москва помогает импортозамещению в сфере электрооборудования

За пять месяцев этого года выпуск электротехнического оборудования в Москве вырос на 100,7 процента по сравнению с таким же периодом 2022-го. При этом объем производства электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличился более чем в 2,2 раза. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

© Mos.ru

Как и в случае с текстильной промышленностью, эта отрасль показала свою готовность оперативно расширять ассортимент и увеличивать объемы выпускаемой продукции.

Видео дня

«Импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку Правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств», — отметил Мэр Москвы.

Сейчас в столице работает более 130 производителей электрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами свыше 17 тысяч человек. Городские предприятия выпускают сотни видов изделий, которые необходимы повсюду — и в домашнем быту, и при строительстве космических станций. Готовность удовлетворить спрос потребителей по всей стране является лучшей гарантией развития отрасли.

Так, одна из столичных компаний занимается разработкой и производством литийионных аккумуляторов для промышленной техники, клининговой и складской отраслей. Внедрение собственной системы управления позволило повысить эффективность и срок эксплуатации продукции. В прошлом году на предприятии открыли серийное производство литийионных аккумуляторных батарей для гольф-каров, которые могут работать при минусовых температурах.

Другое предприятие производит суперконденсаторы — относительно новый тип накопителя энергии, который отличается от обычных аккумуляторов высокой мощностью, способностью работать при температурах до минус 40 градусов по Цельсию, скоростью накопления энергии, а также степенью отдачи электрического заряда и сроком службы более 10 лет. Изделия используются в автомобильной индустрии и электротранспорте, энергетике, сфере телекоммуникации и связи, промышленности, при добыче нефти и газа, в производстве медицинского оборудования, силовой электронике и электротехнике.

Mos.ru

В столице также разрабатывают современные станции для зарядки электротранспорта. Так, станция московского производителя имеет три зарядных пистолета разных стандартов и позволяет заряжать сразу несколько машин. Она оснащена динамической балансировкой мощности: технология позволяет определить, какой электромобиль наименее заряжен, и перенаправить большую часть мощности на него для ускорения процесса.

Mos.ru

Еще одно столичное предприятие создало новые модели настенных и напольных зарядных станций для коммерческого и частного применения. В среднем зарядка занимает от двух до пяти часов, что соответствует мировым стандартам. Станции адаптировали для использования в разных климатических условиях. Их легко интегрировать в инфраструктуру российских операторов, а процессом зарядки электромобиля можно управлять с помощью мобильного приложения.

Mos.ru

Разработка московской компании по производству низковольтной аппаратуры поможет снизить риски неисправности оборудования и защитит систему от возгорания. Устройство обнаруживает искрение в защищаемой цепи и производит ее отключение. На данный момент это первая подобная разработка в России. Производственные мощности позволят ежегодно изготавливать миллион подобных аппаратов.

Mos.ru

Кроме того, в столице работает 18 кабельных предприятий, продукция которых активно используется, например, в авиационной и космической отраслях. Так, одна из старейших компаний отрасли за последние пять лет выпустила около 200 тысяч километров проводов и направила 2,5 миллиарда рублей на модернизацию оборудования и развитие промышленной инфраструктуры. Она объединяет пять заводов, испытательные лаборатории, предприятия торговли и сервисного обслуживания. Продукция компании также используется при строительстве метро, прокладке автомобильных дорог, возведении и ремонте линий электропередачи.

Mos.ru

На предприятии разработали зарядные станции для электромобилей, изготовленные из отечественных комплектующих. Они предназначены для городского и промышленного пользования во всех климатических зонах страны. Станция весит всего 15 килограммов (для сравнения: вес аналогов составляет от 20 до 300 килограммов).

Еще одно предприятие выпускает более двух тысяч видов изделий. В этом году его специалисты разработали огнестойкий кабель для высокоскоростной передачи данных. Производственные мощности позволяют ежегодно изготавливать тысячи километров проводов.

«При поддержке центра “Моспром” столичные компании активно выходят на зарубежный рынок», — добавил Сергей Собянин.

Например, один из разработчиков и производителей волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока и напряжения поставляет продукцию в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Mos.ru