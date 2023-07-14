SimpleWine запустила формат винотек с преимущественно российской продукцией

SimpleWine начала тестировать формат винотек с фокусом на местный ассортимент. Первая винотека, где ассортимент на 70% состоит из российских вин, открылась в Краснодаре, масштабировать проект планируют по франшизе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Как пишет издание, ассортимент точки в Краснодаре составляют местные вина «Галицкий & Галицкий», «Долина Лефкадия», Loco Cimbali и другие по ценам от 790 до 5,59 тыс. руб. за бутылку. Остальную часть представляют импортные вина, крепкое спиртное и безалкогольные напитки.

По словам вице-президента Simple Group Анатолия Корнеева, в Краснодарском крае спрос на отечественные вина выше, чем в других регионах, потому пилотный проект компания решила запустить на юге. Кроме того, сейчас группа готовит проект развития винотек «Большое русское вино» by Simple по франшизе, добавил он.

В стандартных винотеках сети российское вино занимает около 10% ассортимента. Показатель соответствует доле и в обороте Simple, уточнили в группе. Предпосылками для запуска формата с фокусом на местных винах стал «сформировавшийся спрос, ассортимент и растущий интерес потребителя к российскому виноделию», сказали там. В июне 2023-го продажи местных вин у Simple увеличились на 25% в деньгах и на 16% в штуках год к году.

Участники рынка, опрошенные изданием, видят перспективы формата не во всех регионах, предупреждая об ограниченности ассортимента.

По итогам первой половины 2023 года производство всех вин в России сократилось на 3,55% год к году, до 190,85 млн л, говорится в обзоре «Винного гида России» Роскачества.