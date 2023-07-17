Стало известно о планах инвесторов из Китая открыть в ЕАО заводы сельхозтехники

У китайских инвесторов есть планы по созданию в Еврейской автономной области (ЕАО) предприятий по сборке сельскохозяйственной техники и снегоходов. С таким заявлением выступила пресс-служба регионального правительства.

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Подчеркивается, что заместителю председателя правительства ЕАО Джулустану Борисову, который возглавляет делегацию региона, удалось провести рабочую встречу с мэром города Цзямусы Ван Те.

В частности, стороны обсудили вопрос оказания всей необходимой поддержки китайским предпринимателям, желающим инвестировать в регион средства по созданию завода по сборке сельскохозяйственной техники, а также по сборке снегоходов и другой мототехники, говорится в сообщении. Отмечается, что власти будут обсуждать этот вопрос дополнительно. Если стороны примут положительное решение, инвесторы получат всю необходимую поддержку, уточняет пресс-служба.