«Ивановская текстильная компания» запустит бренд одежды Ushiqlo

«Ивановская текстильная компания» этой осенью запустит новый бренд Ushiqlo. Компания планирует создать коллекцию молодёжной одежды, сообщил «Известиям» её глава, вице-президент Ассоциации текстильщиков Юрий Шилов.

По его мнению, бренд созвучен с названием ушедшей из России японской компании, что может привлечь интерес покупателей.

Новый бренд будет ориентирован на продажи на маркетплейсах. При этом предприятие впервые запустит реализацию в таком канале сбыта, добавил Шилов.

«Сейчас мы активно готовимся к запуску новой марки, идёт утверждение коллекции, осенью одежда поступит в продажу. На такой шаг меня подтолкнули сотрудники предприятия, которые сами предложили и разработали этот проект», — пояснил глава «Ивановской текстильной компании».

Шилов также рассказал, что сейчас сотрудники компании работают над двумя другими аналогичными коллекциями: женской одежды Spella и одежды для детей Hamsters.

Накануне Mash сообщил, что Puma вернулась в Россию с новым названием Amazing Red, другим владельцем и ценами примерно на 20 30% выше, но при этом — с оригинальной продукцией.

Магазины японского ритейлера Uniqlo приостановили работу в России в марте 2022 года. Тогда компания объявила о временном уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. В мае 2023-го «Коммерсантъ» писал, что Uniqlo начала постепенно уходить с российского рынка. Сеть уступает свои магазины в крупных торговых центрах российским ритейлерам — Lime и Gloria Jeans.