В России предложили создать обувной кластер: участники рынка приступили к разработке концепции этого проекта. В него могут включить Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье. Авторы инициативы рассчитывают увеличить долю отечественного производства обуви до 30%. Об этом «Известиям» рассказал один из соавторов проекта.

По словам собеседника издания, разработка документа идёт при поддержке Минпромторга. Министерство готово к организации кластера в Дагестане, уточнил он.

В ведомстве подтвердили изданию, что готовы поддержать проект — компании, работающие в кластерах, смогут получить «серьёзные льготы».

В Обувном союзе считают, что развивать проект «обувного кластера» в текущих условиях будет непросто. Производители обуви также столкнулись с санкционными ограничениями, для них закрыты многие зарубежные рынки.

По оценке участников рынка, сейчас доля российской продукции на рынке составляет 20% с учётом госзаказа, отмечает издание.