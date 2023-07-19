Путин заявил о готовности России возместить украинское зерно

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сделал ряд важных заявлений по зерновой сделке. Глава государства отметил, что страна готова и дальше поставлять зерно на мировые рынки, пишет РИА «Новости».

Путин пояснил, что Россия способна заместить на международных рынках украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

В стране, добавил президент, в этом году снова ожидается рекордный урожай.

По его словам, в 2022 году Украина произвела порядка 55 млн тонн зерновых, отправила на экспорт 47 млн тонн.

На фоне этого российские сельхозпроизводители собрали 156 млн тонн зерна, 60 млн тонн экспортировали.

Россия вносит «вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность», констатировал президент.