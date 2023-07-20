Gloria Jeans увеличила планы по открытию магазинов
Отечественный ритейлер Gloria Jeans пересмотрел свои планы по открытию магазинов на этот год: теперь планирует открыть 160 объектов вместо 130, рассказал РИА Новости источник на рынке со ссылкой на гендиректора компании Лилию Булатову.
По словам источника, гендиректор на закрытой встрече "Ночь в ритейле" заявила о повышении прогноза по открытиям в этом году со 130 до 160. Эту информацию агентству подтвердила и сама Булатова.
Она также рассказала, что ритейлер в июне поставил рекорд, открыв 23 магазина за месяц.
"Скоро рассчитываем этот рекорд побить: так, на ноябрь уже сейчас запланировано более 30 открытий. Мы продолжаем занимать места ушедших иностранных брендов. Уже открыли и планируем открыть более 65 таких магазинов", - добавила Булатова.
По ее словам, одним из самых интересных открытий, запланированных на ближайшее время, является магазин в торговом центре "Европейский" на площади Uniqlo.
"Он займет почти 4000 квадратных метров и будет самым технологичным из наших магазинов. Например, там появится уникальная система lift-and-learn, которая позволяет увидеть посадку каждой модели джинсов в интерактивном формате", - сказала она.
Кроме того, в Москве до конца года планируется открыть магазины в ТЦ "Охотный ряд", "Метрополис", Vegas Мякинино и Кунцево, "Райкин Плаза" и нескольких других. В Санкт-Петербурге в августе откроется магазин на Невском проспекте (ТЦ "Невский центр"), в Краснодаре до конца года - в ТЦ "Галерея", в Воронеже - в ТЦ "Град", в Самаре - в "Меге".
Gloria Jeans - вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 30 июня сеть включает в себя 704 магазина более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. При этом ранее ритейлер заявлял, что средняя площадь магазинов до недавнего времени составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза - до 1200 квадратных метров, а в 2023 году - уже до 1500 квадратных метров.