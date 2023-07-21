Wildberries запустил производство умных телевизоров

Wildberries запустил производство бытовой техники под собственной торговой маркой RAZZ. На заводах компании «Квант» в Московской и Воронежской областях началась сборка умных телевизоров, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Цена девайсов будет варьироваться от 7500 до 40 000 рублей.

Всего Wildberries выпустит семь моделей умных телевизоров с диагональю от 24 до 65 дюймов и разрешением до 4К. Умная оболочка для телевизоров RAZZ была разработана VK. На ТВ предустановлены встроенный голосовой помощник «Маруся» и магазин приложений RuStore, часть моделей RAZZ выпускается с голосовым помощником «Салют» от «Сбера».

Ритейлер планирует начать продажи телевизоров и в странах присутствия маркетплейса, то есть в Грузии, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Узбекистане и Польше.