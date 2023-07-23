В Самаре создали импортозамещающее устройство для фиксации черепа при операции

"Потребность в создании такого устройства продиктована более высокой стоимостью зарубежных аналогов. Его особенность - в более удобных и гибких регулировках положения головы пациента относительно операционного стола, а также в возможности легкой и быстрой интеграции в систему хирургической навигации с помощью закрепления базисной референсной рамки. Это повышает точность интраоперационного контроля, снижает риски хирурга и травматичность для пациента", - рассказал начальник отдела медицинских навигационных систем Института инновационного развития СамГМУ Артем Морев.