Собянин: в Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов

Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. До этого их поставляли из Европы, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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"Элемент создали за рекордные 4 месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране", – подчеркнул он.

По словам мэра, ледоколы помогают работе Северного морского пути и освоению ресурсов Арктики.

У предприятия имеется статус промышленного комплекса, благодаря которому у него есть налоговые льготы. Градоначальник добавил, что сэкономленные средства завод может потратить на собственное развитие.

Ранее Владимир Путин во время рабочего визита в Мурманск заявил, что арктическая зона является стратегически важной для России, это вопросы как оборонного характера, так и ресурсной базы.