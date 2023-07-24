Файзуллин: Сложностей импортозамещения в сфере благоустройства нет

"Особой такой импортной составляющей в благоустройстве не было. <…> Сегодня мы видим, в Приморье и на других территориях представлены все строительные материалы, оборудование, малые архитектурные формы, которые используются в реализации проектов. Поэтому, наверное, мы не ощущаем сложностей в импортозамещении по этой программе", - сказал Файзуллин в ходе Всероссийского форума малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".