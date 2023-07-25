Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал рассчитывать только на отечественных инвесторов, поскольку рубль не является резервной валютой.

"Рубль не является резервной валютой. Это значит, что если мы хотим резко увеличить долг, то можем рассчитывать только на наших инвесторов, - сказал министр в интервью aif.ru. - Иностранцы ушли с нашего рынка, а это была четверть инвесторов в наши бумаги. Поэтому мы можем сейчас рассчитывать только на российские банки и внутренний рынок, емкость которого ограничена".

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Отвечая на вопрос, почему Россия не наращивает госдолг и не "печатает" деньги в любых нужных количествах так же, как это делают США, Силуанов сказал, что доллар и евро имеют статус резервных валют, и многие другие страны хранят свои золотовалютные резервы в ценных бумагах США и ЕС. Однако, по его словам, у такой политики есть последствия.

"Они нарастили госдолг, напечатали необеспеченных денег и инфляция пошла вверх. Инфляция выросла - ставки стали повышать. По оценкам их же аналитиков, в конце года в США ожидается рецессия. В Европе ситуация еще хуже. <…> Еще раз скажу, законы экономики не обманешь, и, если напечатали "вертолетных денег", - пожалуйста, получите инфляцию и высокие ставки", - отметил министр.

В мае президент Владимир Путин обсуждал с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым макроэкономические показатели страны. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в ряде других стран. Для сравнения президент приводил показатели госдолга к ВВП в разных странах: 14,9% - в России, 121,7% - в США, в еврозоне - 90,9%, в Германии - 66,5%, во Франции - 111,1%.