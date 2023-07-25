Названы крупнейшие игроки на молочном рынке России

Первые строчки рейтинга 30 крупных переработчиков молока в России по итогам первого года геополитического кризиса заняли Danone и PepsiCo. Об этом сообщает «Коммерсант».

Данный рейтинг составили «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews.

По итогам 2022 года выручка Danone достигла 126,9 млрд рублей, что демонстрирует рост на 3,4% год к году. По итогам предыдущего года выручка производителя увеличилась всего на 0,1%, до 122,7 млрд рублей.

Напомним, что российские активы компании ранее передали Росимуществу во временное управление.

Рост выручки PepsiCo составил 8,7%. Она возросла до 117,2 млрд рублей. В 2021 году общие поступления оценивались в 107,8 млрд рублей.

Третью строчку в рейтинге заняла ГК «Молвест», которую основал депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Выручка компании в прошлом году показала рост на 17,4%, до 45,2 млрд рублей.