Названы крупнейшие игроки на молочном рынке России
Первые строчки рейтинга 30 крупных переработчиков молока в России по итогам первого года геополитического кризиса заняли Danone и PepsiCo. Об этом сообщает «Коммерсант».
Данный рейтинг составили «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews.
По итогам 2022 года выручка Danone достигла 126,9 млрд рублей, что демонстрирует рост на 3,4% год к году. По итогам предыдущего года выручка производителя увеличилась всего на 0,1%, до 122,7 млрд рублей.
Напомним, что российские активы компании ранее передали Росимуществу во временное управление.
Рост выручки PepsiCo составил 8,7%. Она возросла до 117,2 млрд рублей. В 2021 году общие поступления оценивались в 107,8 млрд рублей.
Третью строчку в рейтинге заняла ГК «Молвест», которую основал депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Выручка компании в прошлом году показала рост на 17,4%, до 45,2 млрд рублей.
Ранее французская Danone отреагировала на передачу акций во временное управление. Она выпустила официальное заявление по данному вопросу. Фирма заявила, что решение властей России было принято к сведению. Подчеркивалось, что она изучает сложившуюся ситуацию.