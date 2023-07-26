Китайская Hisense планирует локализовать производство бытовой техники в Петербурге

Китайский производитель крупной бытовой техники и электроники Hisense планирует локализовать производство в Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

"Китайская корпорация планирует локализовать производство на территории Санкт-Петербурга. Российскому покупателю она известна прежде всего благодаря широкому модельному ряду телевизоров и системам кондиционирования", - написал он.

По его словам, компания рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Санкт-Петербурга и подбирает площадку для будущего производства.

"Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве и готовы оказать партнерам всестороннюю помощь. Дал поручение проконсультировать коллег по существующим мерам поддержки промышленных инвесторов и подобрать оптимальный механизм по развитию бизнеса в нашем регионе", - отметил Поляков.