Мишустин призвал развивать в России производство аттракционов и «канаток»

"Мы вспоминали: в наше время были замечательные парки. Простые вещи там были. Вспомните, что было всегда в парке: тир, карусель, более сложные аттракционы, колесо - большое, маленькое. Все это производили. Сегодня большой спрос на такие региональные парки. С детьми люди с удовольствием туда пойдут. Давайте подумаем об этом", - резюмировал премьер.