Минпромторг профинансирует импортозамещение материалов для микроэлектроники

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, Минпромторг намерен выделить около 1,9 миллиарда рублей на разработку технологий производства химических материалов, которые требуются для микроэлектронной промышленности, передает агентство «Прайм».

Исполнителям нужно будет разрабатывать технологии получения. Также от них требуется постановка на производство высокочистой перекиси водорода, калия марганцовокислого, аммония сернокислого, высокочистого оксида бора, высокочистого оксида бора и высокочистого фосфора.

По словам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, в связи с жесткими требованиями к чистоте этих веществ необходимо создание технологии с нуля. В данном случае нужно использовать, в частности, обратный инжиниринг (процесс создания точной копии объекта по уже существующему образцу).

Собеседник указал на наличие в России необходимого для производства веществ минерального сырья.