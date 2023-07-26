Авиастроительную корпорацию «Иркут» переименуют

Авиастроительная корпорация «Иркут», производящая пассажирские самолеты МС-21 и SSJ-100, будет переименована в «Яковлев». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яковлев» - бренд, известный по всему миру, он встанет в один ряд с другими нашими авиационными предприятиями, которые носят имена великих авиаконструкторов», - заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Глава корпорации заметил, что с российского рынка ушли западные гиганты «Боинг» и «Эйрбас». На фоне этого, добавил он, российское авиастроение находится на переломном этапе.

В пресс-службе пояснили, что решение о ребрендинге принято с учетом роста географии и компетенций корпорации в области гражданской авиации.

«Иркут» в 2003-2023 годах прошел путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиационной техники, уточнили в компании.