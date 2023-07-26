Производитель импортозамещенного самолета Superjet опроверг перенос поставок

Поставки новых самолетов Superjet с российскими двигателями ПД-8 не будут переносить на полгода. Об этом компании «Иркут» Андрея Богинского.

Таким образом, Богинский опроверг информацию из презентации своего заместителя Юрия Корицкого, представленную на мероприятии в Жуковском. Там было указано, что поставки состоятся лишь в третьем квартале 2024 года вместо декабря 2023-го, как обещалось. По словам самого гендиректора, в презентации была допущена ошибка.

«У нас есть контракт с лизинговой компанией, в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял — это конец 2023 года», — сказал Богинский.

При этом он допустил, что эксплуатировать самолеты авиакомпании могут начать лишь в следующем году, так как им потребуется время «на организацию процесса».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит «Иркут» (с 26 июля новым названием компании стало «Яковлев»), выпускает самолеты Superjet с 2007 года. Однако ранее там было только 50 процентов отечественных деталей — в частности, на Sukhoi Superjet 100 двигатель был французским.

Разработка версии «с максимальным импортозамещением компонентов и систем» под названием Superjet New началась в России почти десять лет назад на фоне первых западных санкций после вхождения Крыма в состав страны. Глава «Ростеха» (материнской компании ОАК) Сергей Чемезов заявлял, что самолет сделают российским на 97 процентов.