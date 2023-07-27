В России начали разработку ИИ-процессоров

Российская технологическая компания «Байкал электроникс» приступила к разработке собственных процессоров, предназначенных для обучения и работы искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание С-News, ссылаясь на слова генерального директора компании Андрея Евдокимова.

«Сейчас в «Байкал электроникс» сформировано новое подразделение по разработке линейки специализированных чипов для искусственного интеллекта, которая вберет в себя лучшие архитектурные подходы, существующие на данный момент», – сказал Евдокимов.

Вместе с тем глава компании отметил, что одной из ключевых задач новой команды также является разработка программной экосистемы для новых чипов. Подразделение, добавил он, возглавил директор департамента ИИ-решений в «Байкал электроникс» Максим Маслов.

В «Байкал электроникс» не раскрыли сроки реализации проекта, его бюджет, а также название предприятия, где могут быть изготовлены новые процессоры.

Опрошенные C-News эксперты считают, что в текущих реалиях производство чипов может быть реализовано только за рубежом. Бюджет разработки они оценили в 2 млрд руб.