Путин: Товарообороту между Россией и странами Африки есть куда расти

"Несмотря на непростые условия на глобальных рынках, товарооборот с Африкой неуклонно растет. Ясно, что это далеко не предел - сегодняшний уровень. В абсолютных величинах он не является такой целью, которую мы должны были бы перед собой ставить. Он пока достаточно скромный", - сказал российский лидер на пленарной сессии саммита Россия - Африка.