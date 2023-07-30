Помощник президента Максим Орешкин пообещал Сергею Соколу федеральную поддержку Хакасии

Помощник президента Максим Орешкин навестил депутата Госдумы от Хакасии Сергея Сокола в республиканской больнице, где он восстанавливается после экстренной операции, сообщает портал «Пульс Хакасии». Отмечается, что главной темой встречи стали перспективы развития региона.

© Пресс-служба реготделения «Единой России» в Хакасии

Кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол сыронизировал, что знакомство с буднями врачей, погружение в проблематику республиканского здравоохранения, оказались максимально полными.

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«Очень благодарен нашим медикам, они большие молодцы. Заодно много что удалось обсудить, увидеть изнутри. Есть над чем работать, надо помогать здравоохранению республики», — сказал Сергей Сокол.

Он также отметил, что у многих отраслей экономики Хакасии «очень серьезный потенциал, есть куда расти».

«Если применить все лучшие практики, которые существуют в стране, можно ожидать хороших результатов», — заявил парламентарий помощнику президента РФ.

Максим Орешкин отметил «управленческий напор» Сокола и подчеркнул, что у Хакасии «есть все шансы совершить в следующем году хороший рывок».

«Будем вам обязательно помогать. Осенью еще раз приеду. Сядем спокойно, пройдемся по всем программам, ключевым инвестиционным проектам, чтобы с федеральной точки зрения было тоже поддержано», — добавил Орешкин.

Кроме того, он сообщил, что ознакомился с основными параметрами социально-экономического развития Хакасии и пришел к выводу, что по уровню доходов населения регион отстает от соседних субъектов.

По мнению помощника президента, причина такого положения заключается в том, некоторые федеральные программы «используются регионом далеко не в том объеме, в котором могли бы».

Сокол, пояснил, что во многом именно с этим связаны заниженные доходы врачей и учителей. Зарплаты бюджетников привязаны к среднему показателю по региону.

«Ничего волшебного делать не надо. Просто заниматься этим, привлекать инвестиции, в том числе федеральные, создавать условия, чтобы деньги работали. Соседей нам, конечно, за 2 дня не догнать, но думаю, что в обозримой перспективе можно будет подтянуться до их уровня. Если собрать все лучшее, что сделали вокруг и реализовать у нас, то можно показать хорошие результаты», — заключил Сокол.