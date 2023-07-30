Помощник президента Максим Орешкин пообещал Сергею Соколу федеральную поддержку Хакасии

Помощник президента Максим Орешкин навестил депутата Госдумы от Хакасии Сергея Сокола в республиканской больнице, где он восстанавливается после экстренной операции, сообщает портал «Пульс Хакасии». Отмечается, что главной темой встречи стали перспективы развития региона.
Кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол сыронизировал, что знакомство с буднями врачей, погружение в проблематику республиканского здравоохранения, оказались максимально полными.
«Очень благодарен нашим медикам, они большие молодцы. Заодно много что удалось обсудить, увидеть изнутри. Есть над чем работать, надо помогать здравоохранению республики», — сказал Сергей Сокол.
Он также отметил, что у многих отраслей экономики Хакасии «очень серьезный потенциал, есть куда расти».
«Если применить все лучшие практики, которые существуют в стране, можно ожидать хороших результатов», — заявил парламентарий помощнику президента РФ.
Максим Орешкин отметил «управленческий напор» Сокола и подчеркнул, что у Хакасии «есть все шансы совершить в следующем году хороший рывок».
«Будем вам обязательно помогать. Осенью еще раз приеду. Сядем спокойно, пройдемся по всем программам, ключевым инвестиционным проектам, чтобы с федеральной точки зрения было тоже поддержано», — добавил Орешкин.
Кроме того, он сообщил, что ознакомился с основными параметрами социально-экономического развития Хакасии и пришел к выводу, что по уровню доходов населения регион отстает от соседних субъектов.
По мнению помощника президента, причина такого положения заключается в том, некоторые федеральные программы «используются регионом далеко не в том объеме, в котором могли бы».
Сокол, пояснил, что во многом именно с этим связаны заниженные доходы врачей и учителей. Зарплаты бюджетников привязаны к среднему показателю по региону.
«Ничего волшебного делать не надо. Просто заниматься этим, привлекать инвестиции, в том числе федеральные, создавать условия, чтобы деньги работали. Соседей нам, конечно, за 2 дня не догнать, но думаю, что в обозримой перспективе можно будет подтянуться до их уровня. Если собрать все лучшее, что сделали вокруг и реализовать у нас, то можно показать хорошие результаты», — заключил Сокол.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы на участие в выборах главы Хакасии.