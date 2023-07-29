Компания «Централ Партнершип» зарегистрирует технологию, которая заменит ушедший из РФ IMAX

Кинокомпания «Централ Партнершип» зарегистрирует технологию, которая заменит ушедший из РФ IMAX, сообщает «Adindex».

Отечественная технология будет называться «Космакс Вижн» и «Космакс». Эти товарные знаки уже получили логотипы — в цветном и черно-белом вариантах. Заявки на их регистрацию в Роспатент были направлены в середине июля 2023 года.

Ранее генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявлял о том, что его компания разработала «аналог технологии IMAX» под названием «Космакс».

Новая технология была заявлена в апреле этого года как «уникальный сверхреалистичный формат, созданный специально для больших экранов». Первый фильм, трансляция которого прошла с использованием «Космакс», — это «Вызов» Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли.