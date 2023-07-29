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Кинокомпания "Централ Партнершип" начала регистрацию российского аналога IMAX

Кинокомпания «Централ Партнершип» зарегистрирует технологию, которая заменит ушедший из РФ IMAX, сообщает «Adindex».

Компания «Централ Партнершип» зарегистрирует технологию, которая заменит ушедший из РФ IMAX
© РИА Новости

Отечественная технология будет называться «Космакс Вижн» и «Космакс». Эти товарные знаки уже получили логотипы — в цветном и черно-белом вариантах. Заявки на их регистрацию в Роспатент были направлены в середине июля 2023 года.

Ранее генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявлял о том, что его компания разработала «аналог технологии IMAX» под названием «Космакс».

Новая технология была заявлена в апреле этого года как «уникальный сверхреалистичный формат, созданный специально для больших экранов». Первый фильм, трансляция которого прошла с использованием «Космакс», — это «Вызов» Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли.

С весны 2022 года российские кинотеатры не могут использовать оборудование IMAX, которое принадлежит российским компаниям, но его использование находится под запретом из-за ухода правообладателя из России.

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