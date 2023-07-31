«Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для малого и среднего бизнеса

«Ростелеком» открыл B2B-маркетплейс для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.
Сейчас на платформе доступно 25 продуктов: собственные решения компании и предложения партнёров. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, уточнили в компании.
Собственные продукты, которые «Ростелеком» разместил на витрине: интернет для бизнеса, Wi-Fi, СМС-реклама, «Умные экраны», «Виртуальная АТС», номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.
Среди партнёрских продуктов — «Яндекс Доставка», система платежей и эквайринга «Монета», система сквозной аналитики и маркетинга «Roistat», «Виртуальный маркетолог», платформа для создания сайтов Flexbe.
Цифровые продукты на маркетплейсе разделены на категории: финансовые сервисы, информационная безопасность, офисное ПО, телекоммуникации и привлечение клиентов.
Совершать покупки и управлять ими предприниматели могут онлайн, на платформе можно сразу оплатить товары, либо положить в корзину и вернуться к ним позже.
Платформу маркетплейса разработала продуктовая лаборатория B2B «Ростелекома». Она занимается исследованием и запуском перспективных решений и сервисов для бизнеса, а также тестированием B2B-инициатив и разработкой продуктов в компании.
В 2022 году выручка «Ростелекома» составила порядка 650 млрд руб., она выросла на 12% по сравнению с 2021 годом — 580,1 млрд руб. В прошлом году объём инвестиционной программы «Ростелекома» составил приблизительно 150 млрд руб.