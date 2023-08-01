В Подольске наладили импортозамещение герметичной упаковки для продуктов

Выпуск герметичной упаковки, позволяющей увеличить срок годности пищевых продуктов, запустила подольская компания «Георг Полимер».

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Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, выпуск продукции является импортозамещающей и включена в план Минпромторга по импортозамещению в отрасли химической промышленности, передает телеканал 360.

Уточняется, что инвестиции в проект поставили 380 млн рублей. Подмосковье поддержало важный проект и помогло инвестору получить льготный заем на приобретение оборудования от ФРП России в размере 230 млн рублей. Также компании выдали субсидию на 4,6 млнрублей и грант на 780 тыс. рублей.