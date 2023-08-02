В Масложировом союзе высказались о запрете Турцией экспорта оливкового масла
В Масложировом союзе прокомментировали остановку Турцией экспорта оливкового масла. Там заявили, что страна пытается защитить свой внутренний рынок от повышения стоимости оливкового масла из-за роста цен, передает агентство «Прайм».
По словам исполнительного директора союза Михаила Мальцева, в глобальных прогнозах для отрасли оливковое масло на ценообразовании в растительных маслах фактически не отражается.
О решении приостановить экспорт оливкового масла до 1 ноября Министерство торговли Турции объявило в минувший вторник.
Прошлым летом правительством РФ были установлены дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха. Так, квота на экспорт подсолнечного масла была повышена на 400 тыс. тонн, жмыха — на 150 тыс. тонн.
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