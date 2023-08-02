В Госдуме предложили распространить параллельный импорт на все товары
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил вносить в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту не марки, а название их групп. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, депутат обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить перечень товаров для параллельного импорта на предмет нарушений закона о защите конкуренции. По его мнению, у Минпромторга нет установленных законом полномочий, чтобы включать в список конкретные иностранные бренды. В связи с этим Кузнецов предложил вносить в перечень не марки товаров, а названия их групп, чтобы избежать проблем с ввозом в страну наименований, которых в списке нет.
«При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну», — отметил он.
Его идею поддержал директор Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова. Он указал, что конкретные названия товаров в перечне привели к тому, что суды начали выносить решения против импортеров и продавцов, которые ввозили отсутствующую в списке продукцию от иностранных производителей, прекративших работу в России.