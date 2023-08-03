Экономист рассказал, как уход брендов Jacobs отразится на российских потребителях

К концу 2023 года нидерландская JDE Peet’s, которой принадлежат бренды Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, прекратит реализацию продукции под своими торговыми марками на российском рынке. Компания сохранит только локальные бренды напитков, при этом уходить из России не планирует. О том, как это отразится на качестве продукции, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

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По его словам, в России рынок чая и кофе, как правило, аффилирован с зарубежными компаниями.

— Наша страна сама не производит ни кофе, ни чай, — отметил собеседник «ВМ». — И так как этот рынок давно освоен, есть много альтернатив в этом направлении, поскольку помимо Jacobs имеется множество других компаний, которые выпускают данные напитки. Например, «Жокей», «Росчайкофе», «Лебо», «Московская кофейня на паяхъ», «Черная карта» и многие другие.

Что же означает переход на локальные бренды? Как подметил Холод, узнаваемые название просто заменят на новые, но содержимое продукции останется прежним.

— Все мы знаем торговую марку Jacobs Monarch, так вот в процессе локализации название просто изменят на любое другое, но по дизайну потребитель сможет угадать знакомый ему продукт, — пояснил собеседник «ВМ».

При этом эксперт не исключил, что стоимость на обновленный ассортимент может увеличиться:

— Понятно, что серьезного дефицита на рынке кофе и чая не возникнет, даже если какая-то часть известных брендов уйдет или будет заменена. Но остальные игроки могут воспользоваться нынешним ажиотажем и поднять цены на свои напитки.