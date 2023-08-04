Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

В пресс-службе ведомства уточнили, что изменения носят точечный характер. «Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», – рассказали в Минпромторге.

При этом в ведомстве также добавили, что в список не включены линзы Acuvue. По словам пресс-службы, в этом нет необходимости – компания-правообладатель и так «добросовестно» ведёт официальные поставки линз в Россию.